نائب عن ديالى يدعو الى توزيع عادل للثروات في الموازنة : نريد حصة كاملة للمحافظة

2021/02/11 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري ، اللجنة المالية النيابية الى ان توزع ثروات البلاد بشكل عادل في الموازنة العامة المقرر تشريعها قريباً ، مطالبا بتسليم محافظة ديالى حصتها كاملة .وقال المعموري ، في بيان صحفي ، " لقد شرعنا بحملة لتنفيذ عدد من المشاريع بالتعاون مع الحكومتين المحلية والاتحادية ، للتخفيف من معاناة الأهالي وتوفير الحد الأدنى من الخدمات "، مبينا إن " محافظة ديالى تعرضت للظلم في الموازنات السابقة ولم تتسلم مستحقاتها المالية بشكل كامل ، بالاخص ما يتعلق بحصص المحافظة من واردات المنافذ والبترودولار"./انتهى5

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