السيطرة على تسرب غازي بمصفى القيارة

2021/02/11 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سيطرت فرق الدفاع المدني والجهات الساندة على تسرب في احد خزانات الغاز بمصفى القيارة بمحافظة نينوى .واكدت خلية الاعلام الامني :" ان التسرب حدث نتيجة خلل فني ، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل خسائر بشرية "./انتهى5

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