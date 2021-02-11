2021/02/11 | 12:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مجموعة "بيبسي كو" الأميركية تبديل اسم مسحوقها الشهير لصنع البانكيك "آنت جيميما" (العمة جيميما)، وغلاف علبه الحمراء التي تحمل صورة طباخة ذات بشرة سوداء، وهي ضاحكة الوجه.

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