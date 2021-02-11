البخاتي: موقف الإقليم من الموازنة سيخلق سجالا كبيرا داخل البرلمان

2021/02/11 | 12:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الخميس، ان عرض الموازنة للتصويت سيشهد انقسام وسجال كبيرين داخل قبة البرلمان بسبب تعند ممثلي إقليم كردستان، مرجحا عدم تمرير الموازنة خلال الأسبوع المقبل.وقال البخاتي في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” مسألة عدم تسليم نفط الإقليم للحكومة الاتحادية ستواجه معارضة الأغلبية داخل البرلمان وان الانقسام والسجالات ستكون على اشدها عند عرض الموانة للتصويت”.واشار الى ان “الانقسام والسجال سيعرض الى عدم تمرير الموازنة خلال الأسبوع المقبل وحتى للأسبوع الذي يليه”، مرجحا “تمرير الموازنة بالأغلبية اذا ما التزم الإقليم بتسليم النفط الى الحكومة المركزية “.وكان رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني اكد رفض حكومته القاطع بتسليم نفط الإقليم الى الحكومة المركزية امس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي اجراه في أربيل.



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