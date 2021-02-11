البخاتي: موقف الإقليم من الموازنة سيخلق سجالا كبيرا داخل البرلمان

المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الخميس، ان عرض الموازنة للتصويت سيشهد انقسام وسجال كبيرين داخل قبة البرلمان بسبب تعند ممثلي إقليم كردستان، مرجحا عدم تمرير الموازنة خلال الأسبوع المقبل.وقال البخاتي في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” مسألة عدم تسليم نفط الإقليم للحكومة الاتحادية ستواجه معارضة الأغلبية داخل البرلمان وان الانقسام والسجالات ستكون على اشدها عند عرض الموانة للتصويت”.واشار الى ان “الانقسام والسجال سيعرض الى عدم تمرير الموازنة خلال الأسبوع المقبل وحتى للأسبوع الذي يليه”، مرجحا “تمرير الموازنة بالأغلبية اذا ما التزم الإقليم بتسليم النفط الى الحكومة المركزية “.وكان رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني اكد رفض حكومته القاطع بتسليم نفط الإقليم الى الحكومة المركزية امس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي اجراه في أربيل.
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