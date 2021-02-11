2021/02/11 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الخميس (9 شباط 2021)، مع السفير الفرنسي برنو أوبير، المحكومين بقضايا الارهاب من حملة الجنسية الفرنسية.وذكر القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم، السفير الفرنسي في العراق برنو أوبير والقائم بالاعمال جان نويل والمستشارة كَلوي بودرو".وذكر البيان ان "الطرفين بحثا القضايا الخاصة بالمحكومين بقضايا الارهاب من حملة الجنسية الفرنسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يبحث مع السفير الفرنسي المحكومين بقضايا الارهاب من حملة الجنسية الفرنسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يبحث مع السفير الفرنسي المحكومين بقضايا الارهاب من حملة الجنسية الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).