وزير التعليم ينهي عبر “المركز الخبري” جدل استحداث كليات الطب

2021/02/11 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص انهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل عبد الصاحب، اليوم الخميس، الجدل حول ملف استحداث كليات الطب .وقال عبد الصاحب، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “عملية استحداث الكليات ومنها كليات الطب تجري وفق المتطلبات والشروط القانونية”، مبيناً أن “استحداث كليات جديدة تعتبر نواة لمشاريع مستقبلية واعدة ومهمة للمجتمع العراقي […]

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