الحشد الشعبي يعلن انتهاء اكبر عملية استطلاع برمائية في العراق

2021/02/11 | 12:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق الحسيني

المعلومة/ ديالى ..اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن انتهاء اكبر عملية استطلاع برمائية في البلاد بعد مرور 48 ساعة على انطلاقها.وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عملية الاستطلاع البرمائية التي جرت في بحيرة حمرين(75كم شمال شرق بعقوبة) وجزء كبير من ضفافها وبعض جزرها انتهت صباح اليوم بعد مرور 48 ساعة على انطلاقها”.واضاف الحسيني،ان” العملية وهي تعد الاكبر على مستوى البلاد شاركت بها مفارز القوة النهرية التي تضم مقاتلين نخبة في اطار ستراتيجية شاملة للحشد الشعبي لتامين اكبر خزين مائي في ديالى في اشارة منه الى بحيرة حمرين مؤكدا بان العملية اجرت تمشيط لمناطق واسعة جدا في 3 محاور في ان واحد”.وينتشر الحشد الشعبي منذ 4 سنوات في محيط بحيرة حمرين التي تمثل خزين ستراتيجي لمحافظة ديالى وهي تستوعب اكبر من مليارين و400 مليون م3″.انتهى/ 25 ف

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