الإعلام الأمني: سيطرنا على تسرب للغاز في مصفى القيارة

2021/02/11 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، السيطرة على تسرب في أحد خزانات الغاز بمصفى القيارة في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان مقتضب إن “فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها سيطرت على تسرب في إحدى خزانات الغاز بمصفى القيارة بمحافظة نينوى نتيجة خلل فني، دون تسجيل خسائر بشرية”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر امني، بنشوب حريق داخل احد خزانات الوقود في مصفى القيارة بمحافظة نينوى.

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