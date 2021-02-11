الفرنسيون المحكومون بالإرهاب على طاولة القضاء العراقي

2021/02/11 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، مع السفير الفرنسي جان نويل، القضايا الخاصة بالمحكومين بقضايا الارهاب من حملة الجنسية الفرنسية.

وذكر بيان عن القضاء ان “زيدان استقبل اليوم السفير الفرنسي في العراق برنو أوبير والقائم بالاعمال جان نويل والمستشارة كَلوي بودرو”.

واوضح أن “الطرفين بحثا القضايا الخاصة بالمحكومين بقضايا الارهاب من حملة الجنسية الفرنسية”.

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