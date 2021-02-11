بغداد وباريس تبحثان قضايا المحكومين الفرنسيين في العراق

2021/02/11 | 12:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع السفير الفرنسي لدى العراق برنو اوبير، ملف المحكومين الفرنسيين في العراق.

وقال المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان له يوم الخميس، ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم، السفير الفرنسي في العراق برنو أوبير والقائم بالاعمال جان نويل والمستشارة كلوي بودرو.

وحسب البيان فقد بحث الجانبان "القضايا الخاصة بالمحكومين بقضايا الارهاب من حملة الجنسية الفرنسية".

PUKmedia / المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى

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