PUKmedia يكشف سبب ارتفاع اسعار المحروقات

2021/02/11 | 12:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار المحروقات في اقليم كوردستان منذ يومين، فيما عزا برلماني السبب الى ارتفاع سعر الدولار.

واوضح البرلماني آزاد كلالي عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان، لـPUKmedia يوم الخميس: ان ارتفاع اسعار المحروقات ومادة البانزين بالخصوص يرتبط بارتفاع سعر الدولار، موضحا، ان سعر اللتر الواحد من مادة البانزين يشهد ارتفاع 50 دينار .

واضاف: ان التجار هم الذين رفعوا الاسعار دون الرجوع الى الحكومة والبرلمان، داعيا الجهات المعنية الى العمل للحد من ارتفاع اسعار المحروقات.

PUKmedia خاص

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