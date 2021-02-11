مشكلات جديدة تطفو على سطح علاقات بغداد وأربيل

2021/02/11 | 12:44 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

عبر رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن رفضه لطلب بغداد بشأن تسليم النفط واصفا إياه بانه "غي...

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