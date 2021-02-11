انتشار مفاجئ للحشد الشعبي والشرطة الاتحادية داخل سنجار (صور)

2021/02/11 | 12:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتشرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الخميس، في سنجار على خلفية التدخل التركي الذي أعلن عنه ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وقال مراسل NRT عربية (11 شباط 2021)، إن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بدات بالانتشار داخل بلدة سنجار شمال غرب الموصل".

وأوضح مراسلنا، أن "الانتشار جاء تحسبا لأي اعمال عنف قد تحصل من الموالين لحزب العمال الكردستاني، وتتوعد الخارجين عن القانون".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية،أمس الأربعاء، إطلاق عملية "مخلب النسر 2" في الأراضي العراقية ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، 10 شباط 2021، ان "الجيش التركي أطلق عملية عسكرية جديدة ضد أهداف حزب العمال الكوردستاني" في شمال العراق"، مؤكدة ان العملية الجديدة التي تحمل اسم "مخلب النسر 2" انطلقت الليل الماضي في منطقة كارا العراقية.

واضاف البيان ان "عناصر حزب العمال الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا يتكبدون خسائر ملموسة".

وأشار إلى أن "العملية أطلقت استنادا إلى حق تركيا المعترف به دوليا في الدفاع عن النفس، بهدف رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود البلاد".

جدير بالذكر ان تركيا أطلقت في وقت سابق، عملية "مخلب النسر" شمال العراق، بهدف ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، رغم احتجاجات الحكومة العراقية.

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