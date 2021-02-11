الإعلام الأمني يعلن السيطرة على تسريب للغاز في مصفى القيارة

2021/02/11 | 12:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مركز الاعلام الأمني، اليوم الخميس، السيطرة على تسريب للغاز في مصفى القيارة.وأوصحت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها سيطرت على تسرب في إحدى خزانات الغاز بمصفى القيارة بمحافظة نينوى نتيجة خلل فني”.وذكر البيان، ان “التسرب لم يسفر عنه تسجيل اي …

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