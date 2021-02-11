وفد الفاتيكان يصل إلى النجف

2021/02/11 | 12:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مطار النجف الدولي، اليوم الخميس، وصول وفد البابا فرنسيس الفاتيكان إلى محافظة النجف.وذكر المطار في بيان، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “وفد الفاتيكان وصل قبل قليل عبر مطار النجف الدولي، تمهيدا لزيارة البابا فرنسيس إلى النجف الاشرف في آذار المقبل”.واضاف، انه “كان في استقبال الوفد، مدير مطار النجف …

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