2021/02/11 | 12:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بفتح تحقيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، فيما حددت السبب.وقالت نصيف في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “من المؤسف ان وزير التعليم العالي قام بالإلتفاف على القانون من خلال تكليف جاره بمنصب مدير دائرة التعليم الجامعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف تطالب الكاظمي وهيئة النزاهة بفتح تحقيق مع وزير التعليم وتحدد السبب المركز الخبري الوطني.

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