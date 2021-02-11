الإعلام الأمني تكشف سبب الحريق في مصفى القيارة

2021/02/11 | 12:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، السيطرة على تسرب في أحد خزانات الغاز بمصفى القيارة بمحافظة نينوى، دون تسجيل خسائر بشرية.وقالت الخلية في بيان مقتضب، إن “فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها تسيطر على تسرب في إحدى خزانات الغاز بمصفى القيارة بمحافظة نينوى نتيجة خلل فني، دون تسجيل خسائر بشرية”.

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