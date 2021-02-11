المرصد السوري يكشف طبيعة الضربة الجوية على الحدود العراقية

2021/02/11 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المرصد السوري، طبيعة الضربة الجوية على الحدود العراقية.

وذكر المرصد أن "ضربة جوية استهدفت شحنة أسلحة للفصائل الموالية لإيران عند الحدود السورية العراقية شرقي دير الزور".وكان مصدر امني، قد افاد في وقت سابق بان ضربة جوية استهدفت الحدود العراقية السورية.

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