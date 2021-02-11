2021/02/11 | 12:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن السيطرة على تسريب للغاز في مصفى القيارة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن السيطرة على تسريب للغاز في مصفى القيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).