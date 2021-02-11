2021/02/11 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، السيطرة على تسرب للغاز في مصفى القيارة بنينوى.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها سيطرت على تسرب في إحدى خزانات الغاز بمصفى القيارة في محافظة نينوى".

واضاف، ان "التسرب جاء نتيجة خلل فني دون تسجيل خسائر بشرية".

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