الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي: الصدام بيننا سيكون كارثة على العالم بأسره

2021/02/11 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل التلفزيون المركزي الصيني عن رئيس

البلاد شي جين بينغ، أنه أبلغ الرئيس

الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية،

أن الصدام بين البلدين سيؤدي إلى كارثة

للعالم بأسره.

وشدد الرئيس الصيني في أول اتصال هاتف

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