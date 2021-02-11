ماذا يحدث للجسم عند تناول اللوز يوميا؟

2021/02/11 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الدكتورة سينتيا ساس، أخصائية

التغذية الأمريكية الشهيرة، ماذا يحدث

في الجسم عند تناول اللوز يوميا.

تشير الأخصائية، إلى أن نتائج الدراسات

الأخيرة، أظهرت أن تناول 40 غراما من

اللوز في اليوم، يخفض م

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