وفد البابا فرنسيس من النجف: البابا متشوق للقاء المرجع السيستاني

2021/02/11 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد الفاتيكان، الذي يرأسه رئيس

الأساقفة "ميتيا ليسكوفار" الذي وصل

النجف، اليوم الخميس، مكتب المرجع

الديني الأعلى السيد علي السيستاني.

وقال مصدر مطلع، في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "لقاء وفد ال

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