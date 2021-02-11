2021/02/11 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توجيه دعوة إلى إحدى وسبعين دولة ومنظمة دولية لمراقبة الانتخابات المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن غالبية السفارات والمنظمات أكدت استعدادها لمراقبة الانتخابات مبينة أن الدعوة تم توجيهها لأكثر من إحدى وسبعين منظمة دولية وسفارة عربية وأجنبية، حيث أرسلت الأمم المتحدة عدداً من الخبراء يرافقون عمل المفوضية في الجانب الإعلامي واللوجستي والانتخابي والتدريب.

وأشارت الغلاي إلى أن نسبة التسجيل البايومتري بلغت أكثر من خمسة عشر مليونا، إضافة إلى توزيع أكثر من ثلاث عشرة مليون بطاقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: تم توجيه دعوة إلى 71 دولة ومنظمة دولية لمراقبة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: تم توجيه دعوة إلى 71 دولة ومنظمة دولية لمراقبة الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).