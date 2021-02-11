الرشيد يقرّر شمول منتسبي هيئة الحشد بسلفة الـ10 مليون

2021/02/11 | 12:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب حدود صافي الراتب (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قرر مصرف الرشيد، شمول منتسبي هيئة الحشد الشعبي بسلفة الماستر كارد (نخيل) أسوة بمنتسبي كافة موظفي دوائر الدولة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "التعليمات تضمنت منح المنتسب سلفة كحد أعلى (10) مليون وحسب حدود صافي الراتب".

وأضاف أن "من بين الشروط أن لا يتجاوز عمر المستلف السن المقرر بقانون الخدمة المشمول بها في نهاية مدة السلفة".

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