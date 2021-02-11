2021/02/11 | 13:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الخميس، الإطاحة بمفرزة إرهابية وداعم لوجستي لعصابات داعش بعمليتين منفصلتين في محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بمفرزة ارهابية وداعم لوجستي لعصابات داعش بعمليتين منفصلتين في كركوك ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بمفرزة ارهابية وداعم لوجستي لعصابات داعش بعمليتين منفصلتين في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).