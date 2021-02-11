حين تستل ابنة الطاغية صدام سيفها على العراقيين من السعودية

2021/02/11 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضى 18 عاما على سقوط طاغية العراق صدام حسین ، ولكن رغم ذلك ليست بالقليلة القبور الجماعية التي يتم الكشف عنها بين حين وآخر .مضى 18 عام على سقوط الطاغ...

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