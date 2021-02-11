رئيس السلطة القضائية: من الخطأ الوثوق بالامريكان

2021/02/11 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس السلطة القضائية اية الله ابراهيم رئيسي ان التاريخ اثبت انه من الخطأ الوثوق بالامريكان لان لا يهمهم الشعب العراقي او اقليم كردستان العراق او...

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