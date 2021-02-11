الحشد والجيش يدمران مضافات لـ ’داعش’ غربي العراق

2021/02/11 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، تدمير مضافات لجماعات "داعش" الوهابية بعملية أمنية في الأنبار غربي البلاد....

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