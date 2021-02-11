2021/02/11 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن ايقاف الكثير من العمليات الانتحارية، فيما اشارت الى تنفيذها عمليات لتأمين زيارة الامام الهادي( عليه السلام) .

المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قال في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "جميع العمليات الامنية التي جرت وتجري هي عمليات نوعية بالجهد الاستخباري الذي بدأت قيادة العمليات المشتركة بالعمل عليه"، مبيناً ان "هناك عملاً نوعياً ومعلومات في غاية الدقة والخطورة عن عصابات داعش الارهابية".

واضاف ان "هناك دقة في اصطياد الاهداف وبمتابعة وملاحقة العصابات الارهابية مع ايقاف الكثير من العمليات الانتحارية في الفترة المقبلة والفترة اللاحقة".وتابع الخفاجي ان "قيادة العمليات المشتركة نفذت عملاً كبيراً لتأمين زيارة الامام الهادي (علية السلام) من خلال سلسة عمليات عسكرية واستخبارية في مختلف قواطع العمليات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تعلن تأمين زيارة الامام الهادي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تعلن تأمين زيارة الامام الهادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).