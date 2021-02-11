الحلبوسي والحكيم: يجب استكمال متطلبات العملية الانتخابية

2021/02/11 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيسُ مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيسَ تحالف عراقيون عمار الحكيم ضرورة استكمال متطلبات العملية الانتخابية.

وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي فقد شدد الجانبان على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، لدوره في إضفاء الشرعية على نتائج الانتخابات، فضلاً على أهمية الالتزام بتوقيت إجرائها والتنافس على أساس البرامج الانتخابية وتحقيق الأمن الانتخابي.

وفيما يخص الرقابة الدولية، أكد الجانبان على أهميتها، شرط أن تكون بلا تدخل في الشأن التنفيذي ومن دون خرق للسيادة العراقية.

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