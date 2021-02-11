انطلاق المشروع الوطني للتغذية المدرسية في ميسان

2021/02/11 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت مديرية تربية ميسان عن انطلاق المشروع الوطني للتغذية المدرسية ،اليوم الخميس، في قضاء قلعة صالح بميسان الذي تتبناه وزارة التربية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة .ويشمل هذا المشروع (165) مدرسة ابتدائية في قضاء قلعة صالح وناحية العزير .وقال مدير اعلام تربية ميسان "محمد حمزة الكعبي" ان تم اقامة حفل بمناسبة انطلاق المشروع تضمن العديد من الفعاليات الثقافية"./انتهى

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