2021/02/11 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (3111) أمرَ قبضٍ منها (709) مُدوَّراً، نُفِّذَ (941) أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (8) وزراء، بواقع (8) أوامر قبضٍ، و(133) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (74) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.وأشارت الهيئة ، في تقريرها السنوي لعام 2020، الى أنَّ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة، بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المُدَّة ذاتها بلغ مع المُدوَّر (6546) أمراً، نُفِّذَ منها (4760) أمراً، مُوضحة أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان (52)، صدر بحقِّهم (74) أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (369) مسؤولاً صدر بحقهم (491) أمراً.وأضافت ، إن عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال عام 2020 (1150) أمر توقيفٍ قضائيّاً، منها (19) أمراً صدر بحقِّ (17) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.وأوضحت أن عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ بلغ ، (218) مُتَّهماً في (140) قضيَّة جزائيَّة، وبلغت الأموال المُسدَّدة بناءً على قانون العفو (1,967,396,318) مليار دينار عراقي./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة: 82 أمر استقدام و قبض بحق وزراء ومن بدرجتهم في العام الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة: 82 أمر استقدام و قبض بحق وزراء ومن بدرجتهم في العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).