2021/02/11 | 14:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن ايقاف الكثير من العمليات الانتحارية، فيما اشارت الى تنفيذها عمليات لتأمين زيارة الامام الهادي (ع).وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن “جميع العمليات الامنية التي جرت وتجري هي عمليات نوعية بالجهد الاستخباري الذي بدات قيادة العمليات المشتركة بالعمل عليه”، مبيناً ان “هناك عملاً نوعياً ومعلومات في غاية الدقة والخطور عن عصابات داعش الارهابية”.وأضاف، أن “هناك دقة في اصطياد الاهداف وبمتابعة وملاحقة العصابات الارهابية مع ايقاف الكثير من العمليات الانتحارية في الفتره المقبلة والفترة اللاحقة”.وتابع الخفاجي، أن “قيادة العمليات المشتركة نفذت عملاً كبيراً لتأمين زيارة الامام الهادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخفاجي: أوقفنا الكثير من الانتحاريين..



هناك دقة في اصطياد الأهداف عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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