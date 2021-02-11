ديالى.. إنقاذ فتاة من الابتزاز الإلكتروني هُددت بنشر صورها بعد سرقة هاتفها

2021/02/11 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى، اليوم الخميس (11 شباط 2021)، تمكن دوريات قسم شرطة البلدة ومفارز قسم مكافحة اجرام ديالى من إحباط عملية ابتزاز الكتروني، مارسها شخصان بحق فتاة "طالبة اعدادية" في المحافظة.

وقال مدير قسم العلاقات والاعلام بالمديرية، العميد نهاد المهداوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إحباط عملية الابتزاز جاء على خلفية شكوى تقدمت بها الفتاة تفيد بان شخصين غير معروفين لديها حاولا ابتزازها بنشر صورها الشخصية بعد سرقة هاتفها المحمول".

وأضاف: "بعد الاستجابة من قبل شرطة ديالى بشكل فوري واستحصال الموافقات القانونية ومتابعة الحسابات وارقام الهواتف والاتصال بهما، تم القبض عليهما ومواجهتما بالأدلة التي تثبت تورطهما بجريمة الابتزاز".

ودعا المهداوي المواطنين إلى "التوجه للجهات الرسمية وتقديم شكوى في حال تعرضهم لمحاولة الابتزاز الالكتروني، من أجل كشف الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء، لأن هذه الأفعال تسيء للأعراف الدينية والقيم المجتمعية النبيلة".

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