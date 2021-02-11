تركيا تعلن مقتل جندي ثالث شمال العراق

2021/02/11 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس (11 شباط 2021)، مقتل جندي ثالث، متأثرا بجراحه بعد إصابته على يد عناصر حزب العمل الكردستاني، في إطار عملية "مخلب النسر 2" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "جميع محاولات الكوادر الطبية لإنقاذ الجندي المصاب باءت بالفشل، ليرتفع بذلك عدد قتلى الأتراك إلى 3".

وفي وقت سابق، من اليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جنديين من جيشها وإصابة 4 آخرين بجروح، في منطقة عمليات "مخلب النسر 2" شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "جنديين قُتلا و4 آخرين أصيبوا بجروح، نتيجة اشتباكات اندلعت مع عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة كاره".

وأضافت، أن "المصابين نُقلوا إلى إحدى المستشفيات داخل تركيا"، مشيرة إلى "قصف أهداف محددة في المنطقة بغارة جوية، ما كبّد عناصر الحزب خسائر فادحة".

وأطلقت وزارة الدفاع التركية، يوم أمس الاربعاء، عملية "مخلب النسر 2"، ضد أهداف عناصر الحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، بعد العملية التي أطلقتها في العام الماضي، وسُميّت بـ "مخلب النسر".

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