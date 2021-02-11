2021/02/11 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص *رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات .* المركز الخبري الوطني.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (*رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات .*) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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