2021/02/11 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص *رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات .* المركز الخبري الوطني.

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