نائب: كردستان سترفض أي مقترح غير دستوري بشأن حصة الاقليم

2021/02/11 | 14:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، أن حكومة اقليم كردستان، سترفض أي مقترح غير دستوري بشان حصة الاقليم من الموازنة.

وقال عبد الله لـ”تقدم” إن “موازنة عام الفين وواحد وعشرين، بمجملها رؤية حكومية لإدارة مالية لمدة عام واحد”.

واكد عبد الله أن “الكتل الكردية ترفض أي طرح غير دستوري حول حصة الاقليم”، مشيراً إلى أن “الاقليم ملتزم بالدستور لضمان حصته في الموازنة”.

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