مقتل مقدم شرطة طعنا وسط كربلاء

2021/02/11 | 14:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة كربلاء، ان المحافظة شهدت ليلة امس مقتل مقدم شرطة طعنا بآلة حادة وسط المدينة القديمة .

وذكر المصدر في حديث لـــPUKmedia اليوم الخميس " شهدت منطقة العباسية القريبة جدا من مرقدي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام ليلة امس، جريمة قتل المقدم غيث الحسناوي من سكنة بابل على يد مجهولين، مستدركا هناك اخبار غير مؤكدة تفيد بان جريمة القتل تتعلق بقضية الشرف (غسل العار) ، حيث الاخبار تتناقل عن ان الجاني هو شقيق عشيقة المجني عليه .

فيما اشار مواطن من سكنة بابل المحاويل يدعى احمد لـــPUKmedia، ان المجني عليه المقدم غيث محمد عباس الحسناوي من سكنة حي 17 تموز ضمن قضاء المحاويل التابعة لمحافظة بابل، ووالده شيخ عشيرة الدهيم بني حسن في قضاء المحاويل، والمجني عليه احد ضباط مديرية شرطة القضاء المذكور، مبينا ان أهل المجني عليه شيعوا قتيلهم قبل ظهر اليوم الى مثواه الاخير .

هذا وتعتبر محافظة كربلاء المقدسة، من المحافظات المستقرة امنيا، الا انها تشهد في فترات متباعدة عمليات قتل بدافع السرقة، وأحيانا أخرى تأخذ طابعا اجتماعيا .

جميل زنگنة / كربلاء

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