2021/02/11 | 14:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت شبكة “سكاي سبورت” عن تعرض نجم بايرن ميونخ توماس مولر للإصابة بفيروس كورونا قبل ساعات من نهائي كأس العالم للأندية أمام تيغريس أونال المكسيكي الليلة.ومن المنتظر أن يعلن النادي البافاري والاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” بعد قليل، فى بيان رسمي وفقا للشبكة الألمانية إصابة اللاعب الألماني.وسيغيب مولر عن المباراة النهائية، والتي ستقام أمام تيغريس في كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.وأصبح مولر ثالث لاعب يصاب بكورونا بعد خافي مارتينيز وليون جوريتسكا الغائبان عن قائمة البافاري في مونديال الأندية بسبب الإصابة بـ”كوفيد-19″.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايرن يخسر خدمات مولر في نهائي مونديال الأندية الليلة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن يخسر خدمات مولر في نهائي مونديال الأندية الليلة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن يخسر خدمات مولر في نهائي مونديال الأندية الليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).