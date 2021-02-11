فريق اتهام ترامب نقلا عن

2021/02/11 | 14:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر طرف الاتهام في عملية عزل الرئيس

الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن

أنصاره الذين اقتحموا الكونغرس أرادوا

قتل نائبه، مايك بينس، ورئيسة مجلس

النواب، نانسي بيوسي.

وصرحت النائبة الديمقراطية، ستيسي

بل

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