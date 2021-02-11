سرايا السلام توجه عبر “المركز الخبري” رسالة بشأن الانتخابات المبكرة

2021/02/11 | 14:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشفت سرايا السلام، اليوم الخميس، سبب انتشار قواتها في المحافظات، فيما وجهت رسالة بشأن الانتخابات.وقال المتحدث باسم السرايا، صفاء التميمي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “العراق لم يشهد استقرارا امنيا واقتصاديا طيلة الفترة السابقة”، مبيناً أن “انتشار سريا السلام يجب ان يكون رسالة تطمين بعدم تكرار سيناريو داعش”.وأضاف […]

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