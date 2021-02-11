العراق: انفجار في مصفى القيارة بمحافظة نينوى والإعلام الأمني يوضح..

2021/02/11 | 14:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، السيطرة على تسرب في أحد خزانات الغاز بمصفى القيارة في محافظة نينوى....

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