انخفاض مبيعات مزاد المركزي العراقي لأكثر من 7 مليارات دولار

2021/02/11 | 15:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف مصدر حكومي عن انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي إلى أكثر من 7 مليارات وربع المليار دولار منذ إقرار سعر الصرف الجديد.وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، إن "مبيعات مزاد البنك المركز العراقي انخفضت إلى أكثر …

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