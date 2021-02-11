اجتماع أمني موسع في كركوك بحضور رئيس اركان الحشد الشعبي

2021/02/11 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/بحث رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي مع الفريق قوات خاصة الركن سعد حربية قائد المقر المتقدم / العمليات المشتركة اوضاع المحافظة الامنية..وتدارس الاجتماع الذي حضرته قيادات أمنية وضباط في الاستخبارات والشرطة الاتحادية وشرطة محافظة كركوك والأمن الوطني تطورات الملف الأمني وتنسيق الجهود المشتركة بين صنوف القوات الأمنية لملاحقة بقايا فلول “داعش” الإرهابي.وأكد المجتمعون أن محافظة كركوك تشهد استقرارا أمنيا ملحوظا بفضل التعاون والتنسيق بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية والذي انعكس إيجابا على الوضع الأمني، مشيرين الى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة بقايا فلول “داعش” الإرهابي.ورحب المجتمعون بزيارة رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي الى المحافظة، معتبرين إياها خطوة مهمة في اطار تعزيز التنسيق المشترك بين قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في المحافظة، مشيدين بالدور الكبير للحشد الشعبي في حفظ أمن المحافظة واستقرارها./انتهى

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