بعثة حلف الناتو في العراق تزور مديرية حقوق الإنسان بوزارة الدفاع

2021/02/11 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ زارت مسؤولة مكتب حقوق الإنسان في البعثة الدولية لحلف الناتو في العراق (كيتي بيلارتس) مقر مديرية حقوق الإنسان - الدائرة القانونية.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "ان مسؤولة مكتب حقوق الإنسان التقت مع مدير المديرية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة إعداد بطاقة الجندي التي ستتضمن القواعد المهنية للجندي وتفعيل تدريب مادة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المؤسسة العسكرية".واضاف البيان " (كيتي) زارت دورة (إعداد المعلمين في قانون النزاعات المسلحة) التي تقيمها اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مقر المديرية، وقد اشادت بالدور الكبير الذي تلعبه مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع في تعزيز وتكريس تلك الثقافة بين منتسبي الوزارة"./انتهى ح

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