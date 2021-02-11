مخاوف من تعرضها للجفاف.. محافظة عراقية تفقد 60 بالمئة من خزين الماء الاستراتيجي

2021/02/11 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حذر مسؤول حكومي في ديالى، الخميس (11 شباط 2021)، من اقتراب المحافظة من موسم الجفافا بسبب فقدان 60 بالمئة من خزين المياه الاستراتيجي.

وقال مدير ناحية السعدية، أحمد الزركوشي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خزين بحيرة حمرين (75 كم شمال شرق بعقوبة) فقد حتى الان 60% من المياه ورغم الاقتراب من نهاية فصل الشتاء، لكن معدلات الامطار التي هطلت او السيول التي تدفقت على البحيرة لم تدفع الى زيادة خزينها حتى الان".

واضاف، ان "ديالى ستواجه موسماً قاسياً وجافاً في الاشهر المقبلة لان حجم الخزين المائي لايكفي لبقاء الخطط الزراعية في مستواها كما في السنوات الماضية".

وتابع الزركوشي، أنه "يجب أن تكون هناك خطة واسعة للترشيد من الاستهلاك خاصة وان 90% من مناطق ديالى تعتمد انظمة السقي التقليدية التي تسبب هدر كبير في المياه".

واشار الى "ضرورة مفاتحة الرأي العام في ديالى بوضع المياه من الان والدفع الى ترشيد الاستهلاك والسعي الى تغيير الانماط الزراعية في سقي المزروعات لانها تلتهم كميات كبيرة من المياه بشكل غير صحيح ناهيك عن معالجة التجاوزات على الانهر والجداول التي تمثل سمة سيئة جدا".

وتعد بحيرة حمرين الخزين الاستراتيجي في ديالى إذ تؤمن المياه لاكثر من 75% من مناطق المحافظة.

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