سفراء يطالبون بوقف الافلات من العقاب في مراسم تكريم الناشط اللبناني لقمان سليم

2021/02/11 | 15:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – طالب سفراء دول عدة الخميس أبرزهم السفيرة الأميركية بوضع حدّ لثقافة الافلات من العقاب السائدة في لبنان، خلال مشاركتهم في مراسم تكريم الباحث والناشط السياسي لقمان سليم في دارة عائلته في الضاحية الجنوبية لبيروت.وبعد أسبوع من العثور عليه مقتولاً بالرصاص في جنوب البلاد، نظمت عائلة سليم مراسم تكريم لفقيدها […]

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