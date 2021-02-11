الأبد هو الآن فلا تؤجلوه - حنان بديع

2021/02/11 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع فيروس كورونا كما كل الفيروسات والأمراض والكوارث التي قد تغافلنا على حين غره ، لتوقظنا على حقيقة أننا مهددون في كل لحظة من حياتنا ، وأن الموت قد لا يستأذن ، فإذا كنا مستعدين لمغادرة الحياة بضمير مرتاح فماذا عن أحبائنا؟هل نحن مستعدون لاحتمال فقدانهم مثلا ؟ قد لا تكون الفكرة واردة في أذهاننا إلا أن الحقيقة أن أغلب علاقلاتنا مؤجلة! نؤجل لقاء الأصدقاء، نؤجل إصلاح علاقاتنا المأزومة، نشعر باستحالة غف ......





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