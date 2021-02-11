2021/02/11 | 15:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من الفاتيكان يصل إلى النجف تمهيدا لزيارة البابا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/11 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من الفاتيكان يصل إلى النجف تمهيدا لزيارة البابا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من الفاتيكان يصل إلى النجف تمهيدا لزيارة البابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).